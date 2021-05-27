Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница

Барнаул, 27 мая. Омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева сообщила, что 11-летнюю пострадавшую девочку затравили взрослые, распространяющие видео с насилием.

Ролик пересылается и активно комментируется в социальных сетях. Ольга Казанцева на своей странице в Instagram призвала закрыть комментарии к новости и исключить возможность публикации видео.

Отдельно омбудсмен отметила, что за распространение записи грозит уголовное наказание, и призвала сделать целевое пожертвование для ребенка в региональное отделение детского фонда. Ольга Казанцева также сообщила, что девочке, пережившей насилие, оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

СК попросил арестовать алтайскую школьницу по делу об изнасиловании девочки, сообщал ФАН. Следователи намерены попросить суд отправить подростка в следственный изолятор на время расследования.