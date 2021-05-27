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27 мая 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:43
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
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Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу

Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 27 мая. Похудевший на 60 килограммов актер Александр Морозов не планирует останавливаться на достигнутом. В ближайшее время юморист должен вновь перенести операцию.

Избавление от лишних килограммов стало для звезды «Кривого зеркала» настоящим облегчением. Он рассказал, что пока рано говорить о конечном результате, поскольку после заметного преображения ему нужно избавиться от обвисшей кожи.

«Мне еще должны отрезать сиськи, руки и шею. Спорт? Это не работает. Минус 60 килограммов — и все висит. Каким спортом это можно убрать? Я, конечно же, хочу заниматься спортом, но мне там тускло», — заявил артист в YouTube-шоу «Говорящие головы».

При огромном количестве плюсов у похудения есть один минус — Морозову пришлось расстаться со старым гардеробом. Юморист отметил, что он всегда очень любил красивые и дорогие вещи, но сейчас почти все пришлось отдать в церковь. Новый имидж в будущем скажется и на амплуа, однако пока неизвестно, в каком образе он появится на эстраде.

Первую серию операций Александр Морозов перенес в начале года. По его словам, чтобы избавиться от обвисшей кожи, ему пришлось пойти на абдоминопластику. После хирургического вмешательства артист долго приходил в себя.

Артист признавался в интервью диетологу Алексею Ковалькову, что до пяти лет ел мало, но потом перенес за год три операции и начал питаться бесконтрольно. Морозов заявил, что стал сам себе противен, и боялся, что лопнул бы, если бы при росте 164 см стал весить более 140 кг, сообщает «Вечерняя Москва».

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морозов пластика внешность
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Все новости / Шоу-бизнес / Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
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