Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу

Москва, 27 мая. Похудевший на 60 килограммов актер Александр Морозов не планирует останавливаться на достигнутом. В ближайшее время юморист должен вновь перенести операцию.

Избавление от лишних килограммов стало для звезды «Кривого зеркала» настоящим облегчением. Он рассказал, что пока рано говорить о конечном результате, поскольку после заметного преображения ему нужно избавиться от обвисшей кожи.

«Мне еще должны отрезать сиськи, руки и шею. Спорт? Это не работает. Минус 60 килограммов — и все висит. Каким спортом это можно убрать? Я, конечно же, хочу заниматься спортом, но мне там тускло», — заявил артист в YouTube-шоу «Говорящие головы».

При огромном количестве плюсов у похудения есть один минус — Морозову пришлось расстаться со старым гардеробом. Юморист отметил, что он всегда очень любил красивые и дорогие вещи, но сейчас почти все пришлось отдать в церковь. Новый имидж в будущем скажется и на амплуа, однако пока неизвестно, в каком образе он появится на эстраде.

Первую серию операций Александр Морозов перенес в начале года. По его словам, чтобы избавиться от обвисшей кожи, ему пришлось пойти на абдоминопластику. После хирургического вмешательства артист долго приходил в себя.

Артист признавался в интервью диетологу Алексею Ковалькову, что до пяти лет ел мало, но потом перенес за год три операции и начал питаться бесконтрольно. Морозов заявил, что стал сам себе противен, и боялся, что лопнул бы, если бы при росте 164 см стал весить более 140 кг, сообщает «Вечерняя Москва».