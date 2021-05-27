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27 мая 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:43
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
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Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой

Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
facebook.com  /  Nargiz Zakirova

Москва, 27 мая. Журналистка Лаура Джугелия, обвиненная в клевете, раскрыла детали конфликта с певицей Наргиз Закировой, которая собирается с ней судиться.

Instagram-блогер оправдалась, заявив, что из ее интервью, которое касалось творчества Наргиз, вырвали несколько фраз, из-за чего произошло недопонимание. Журналистка хочет, чтобы певица посмотрела исходные материалы. По ее мнению, Закирова поймет, что никаких оскорблений из ее уст не прозвучало.

«Я там, наоборот, хвалю ее. Говорю, что она может развиваться без продюсера. Меня, конечно, вывели из себя, — сказала журналистка в беседе с «Телепрограммой». — Если Наргиз увидит всю программу, то поймет, что там об обратном шла речь. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Меня как эксперта спросили про отношение к таким ситуациям в целом».

Закирова обвинила журналистку в клевете, поскольку Джугелия заявила об алкогольной зависимости певицы, из-за которой та пропускала концерты. Артистка, чувства которой сильно задели, собралась подать в суд на блогера.

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суд закирова Джугелия
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