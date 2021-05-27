Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой

Москва, 27 мая. Журналистка Лаура Джугелия, обвиненная в клевете, раскрыла детали конфликта с певицей Наргиз Закировой, которая собирается с ней судиться.

Instagram-блогер оправдалась, заявив, что из ее интервью, которое касалось творчества Наргиз, вырвали несколько фраз, из-за чего произошло недопонимание. Журналистка хочет, чтобы певица посмотрела исходные материалы. По ее мнению, Закирова поймет, что никаких оскорблений из ее уст не прозвучало.

«Я там, наоборот, хвалю ее. Говорю, что она может развиваться без продюсера. Меня, конечно, вывели из себя, — сказала журналистка в беседе с «Телепрограммой». — Если Наргиз увидит всю программу, то поймет, что там об обратном шла речь. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Меня как эксперта спросили про отношение к таким ситуациям в целом».

Закирова обвинила журналистку в клевете, поскольку Джугелия заявила об алкогольной зависимости певицы, из-за которой та пропускала концерты. Артистка, чувства которой сильно задели, собралась подать в суд на блогера.