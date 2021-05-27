Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем

Москва, 27 мая. Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ), возможно, будет происходить в будущем в дистанционном формате.

Однако в этом случае обеспечить равные условия всем участникам экзамена будет очень трудно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Я не могу пока сказать год в будущем, когда это произойдет», — подчеркнул он

Как ранее добавили в ведомстве, трансформация ЕГЭ возможна только в случае изменения требований и запросов общества. Основная волна экзаменов начнется 31 мая и продлится до 25 июня.

Как стало известно ранее, в пунктах проведения ЕГЭ появятся посты МВД для безопасности российских школьников. Усилить меры безопасности поручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.