Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»

Саратов, 27 мая. Компания с главным акционером в лице сына Романа Абрамовича продает часть площадей для добычи нефти в Саратовской области.

Компания Zoltav, занимающаяся поиском, разведкой и добычей нефти и газа в России, объявила о намерении реализовать крупную долю нефтедобычных площадей, расположенных в Саратовской области. Ранее Zoltav их приобрела у «Корсарнефти» за 20 млн долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среди ключевых акционеров предприятия — Аркадий Абрамович с 49,8% акций, а также экс-совладелец «Сибуглемета» Валентин Бухтояров, у которого в распоряжении находится 38,4% акций.

Известно, что на продаваемой территории нефте- и газоресурсы оцениваются в 200 млн тонн и 18 млрд куб. м соответственно. Как отмечает пресс-служба компании, сделка проходит в рамках оптимизации портфеля.

Недавно председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин поделился своим прогнозом относительно перспектив нефтяной отрасли России после 2030 года.