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Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
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27 мая 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:43
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
Все новости

Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»

Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
pixabay.com  /  aymane jdidi

Саратов, 27 мая. Компания с главным акционером в лице сына Романа Абрамовича продает часть площадей для добычи нефти в Саратовской области.

Компания Zoltav, занимающаяся поиском, разведкой и добычей нефти и газа в России, объявила о намерении реализовать крупную долю нефтедобычных площадей, расположенных в Саратовской области. Ранее Zoltav их приобрела у «Корсарнефти» за 20 млн долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среди ключевых акционеров предприятия — Аркадий Абрамович с 49,8% акций, а также экс-совладелец «Сибуглемета» Валентин Бухтояров, у которого в распоряжении находится 38,4% акций.

Известно, что на продаваемой территории нефте- и газоресурсы оцениваются в 200 млн тонн и 18 млрд куб. м соответственно. Как отмечает пресс-служба компании, сделка проходит в рамках оптимизации портфеля.

Недавно председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин поделился своим прогнозом относительно перспектив нефтяной отрасли России после 2030 года.

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нефть абрамович Zoltav Корсарнефть
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Все новости / Экономика / Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
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