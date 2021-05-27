Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО

Осло, 27 мая. Осло и Вашингтон подписали договор о праве американцев размещать военные базы у границ РФ на особых условиях, которые не касаются деятельности НАТО.

Согласно подписанному документу, США могут размещать в стране военные базы вне рамок Североатлантического альянса. Американцы теперь на законных основаниях будут возводить собственные здания, завозить оборудование на базы вне контроля минобороны Норвегии и беспрепятственно въезжать на территорию страны и выезжать из нее — совсем как у себя дома. Кроме того, надзор за действиями военных полиция будет вести собственными силами за исключением серьезных прецедентов — например, случаев изнасилований.

Некоторые ограничения договор все же накладывает. США запрещается размещать в стране ядерное вооружение, кассетные боеприпасы и наземные мины.

Факт подписания соответствующего договора между Осло и Вашингтоном должен обеспокоить Москву, особенно в свете проведения маневров США и НАТО, в ходе которых страны военного блока отрабатывают действия на случай военного столкновения с российской армией. Кроме того, ВКС РФ регулярно осуществляют перехваты иностранных воздушных бортов, предупреждая их заход в воздушное пространство России. Один из последних произошел 26 мая, когда российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем, пишет RT.