Экс-жена Павла Мамаева рассказала, как тюрьма повлияла на ее брак с футболистом

Москва, 27 мая. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала о положительном влиянии тюрьмы на спортсмена. По ее мнению, он многое переосмыслил.

Мамаева считает, что после того, как футболист пробыл некоторое время в колонии, он сильно изменился. По ее мнению, тюремное заключение пошло спортсмену на пользу, он стал умнее.

«В семейных отношениях пошло на пользу. Два года мы прожили в идиллии — был идеальный муж. Вышел идеальным мужем. Хотя это редко, когда семьи сохраняются после отсидки. 90% семей распадаются», — сказала Мамаева в эфире шоу «Алена, блин!» на YouTube.

Блогер добавила, что ее бывший муж и раньше «влипал» в «интересные» истории вместе с другими друзьями-игроками. По ее словам, истории с «приключениями» футболистов нередки.

Алана и Павел Мамаевы вступили в брак в 2013 году. Весной этого года блогер со скандалом развелась с футболистом.

Мамаев, футболист Александр Кокорин и их друзья устроили драку в центре Москвы в 2018 году. Суд приговорил их к лишению свободы.