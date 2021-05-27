Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии

Москва, 27 мая. Рейсы Brussels Airlines, совершаемые в направлении Москвы и Петербурга, будут производиться в обход территории Белоруссии. Об этом сообщили в авиакомпании.

Бельгийский авиаперевозчик вновь продолжит осуществлять перелеты в Москву и Петербург с 12 июня. При этом маршруты будут выбираться с учетом того, чтобы самолеты не пересекали воздушное пространство Белоруссии, передает РИА Новости.

Ранее французская авиакомпания AirFrance отменила рейс из Парижа в Москву, намеченный на 27 мая. Об отмене стало известно благодаря онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».