Около 100 юных уральцев пострадали при езде на самокатах в мае

Екатеринбург, 27 мая. Число обращений после падения детей с самокатов резко возросло с наступлением теплой погоды на Урале.

Порядка 100 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет обратились с различными травмами после катания на самокате. Врачи отмечают, что увеличилось количество обращений от любителей электросамокатов из-за их возможности развивать большую скорость — до 25 километров в час.

Из-за того, что юные уральцы пренебрегают защитной амуницией, участились случаи госпитализаций с переломами и черепно-мозговыми травмами. Врачи советуют внимательно наблюдать за состоянием здоровья ребенка после падения и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае необходимости.

Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов, сообщал ФАН. Оплачивать прокатные часы можно непосредственно в специальном приложении ресурса.