«Открытая Россия» объявила о закрытии

Москва, 27 мая. Нежелательная на территории РФ организация «Открытая Россия»1 закрывается. Об этом сообщили ее представители.

Открытка подтвердила, что Совет организации проголосовал за закрытие. Госдума намерена принять поправки к статье 284.1 УК РФ. Сотрудничающих с «Открытой Россией» могут отправить в тюрьму, отметили в организации объясняя свое решение.

Члены Открытки не питают иллюзий насчет судов. По их мнению, закон о нежелательных организациях написан «специально под них». Такое объявление «Открытая Россия» сделала в своем Telegram-канале.

Полиция в апреле задержала муниципального депутата и главу отделения организации в Санкт-Петербурге. Задержанному чиновнику планировали вменить административную статью за участие в незаконной акции в поддержку заключенного Алексея Навального.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ