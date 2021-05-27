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27 мая 12:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
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«Открытая Россия» объявила о закрытии

Политика
«Открытая Россия» объявила о закрытии
Prt Scr youtube.com

Москва, 27 мая. Нежелательная на территории РФ организация «Открытая Россия»1 закрывается. Об этом сообщили ее представители.

Открытка подтвердила, что Совет организации проголосовал за закрытие. Госдума намерена принять поправки к статье 284.1 УК РФ. Сотрудничающих с «Открытой Россией» могут отправить в тюрьму, отметили в организации объясняя свое решение.

Члены Открытки не питают иллюзий насчет судов. По их мнению, закон о нежелательных организациях написан «специально под них». Такое объявление «Открытая Россия» сделала в своем Telegram-канале.

Полиция в апреле задержала муниципального депутата и главу отделения организации в Санкт-Петербурге. Задержанному чиновнику планировали вменить административную статью за участие в незаконной акции в поддержку заключенного Алексея Навального.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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закон открытая россия закрытие
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