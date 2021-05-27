Основатель «Ленинграда» Сергей Шнуров официально стал москвичом

Москва, 27 мая. Известный шоумен и основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался от петербургской прописки. Музыкант официально стал москвичом.

Основатель скандально известного музыкального коллектива и главный продюсер телеканала RTVi сделал московскую регистрацию по новому месту жительства. Артист перенес свое дело для учета в столичную налоговую. Информация об этом появилась на сайтах ФНС и ЕГРИЛ.

Шоумен ведет активную деятельность в столице, практически забросив творчество музыкальной группы «Ленинград», которая некогда принесла ему популярность. В прошлом году Шнуров вступил в Партию роста, а спустя время стал ее сопредседателем. По итогам 2020 года артист возглавил список самых богатых представителей шоу-бизнеса по версии журнала Forbes.

Многие считают, что активные изменения в жизни знаменитости начались после его расставания со светской львицей Матильдой Шнуровой. Недавно во время общения с поклонниками в Instagram экс-супруга артиста рассказала, как и почему она решилась на смену имени.