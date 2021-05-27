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27 мая 12:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
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Американец съел самсу из «ларька», чтобы лучше понять Россию

Общество
Американец съел самсу из «ларька», чтобы лучше понять Россию
Prt Scr youtube.com  /  oblomoff

Москва, 27 мая. Американец Джейкоб долгое время занимается изучением России. Чтобы получше понять страну, он решил попробовать самсу в небольшом «ларьке».

Гражданин США по имени Джейкоб активно ведет блог «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен». Он занимается изучением быта простых россиян. По совету приятеля, американец решил попробовать самсу, купленную в обычном «ларьке».

«Ты сначала попробуй, здесь по-другому, потом в пекарне есть не сможешь!» — рассказал ему россиянин.

Американец сразу же обнаружил некоторые отличия самсы из «ларька» от самсы в пекарне. Выпечка оказалась более румяной, тесто также выглядело иначе. С первым укусом обнаружилась и разница в начинке.

«Покупая самсу в обычной городской пекарне, всегда знаю, что в составе будет мясо курицы, но в таком простом заведении в начинке используется именно говядина», — уточнил Джейкоб.

По словам иностранца, говядина отлично подходит к самсе. Также ему понравилось наличие большого количества лука. В конечном счете американец остался доволен покупкой. Он уверен, что ему захочется попробовать ее снова.

Не каждый стрит-фуд может быть безопасен для здоровья. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», уличная еда может стать источником сальмонеллеза. Роспотребнадзор опубликовал требования к продавцам подобной еды.

Использующаяся в самсе говядина может быть полезна для здоровья, считает диетолог Екатерина Бурляева. Она обладает наилучшими показателями по аминокислотному составу.

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еда иностранец впечатления
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