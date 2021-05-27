Американец съел самсу из «ларька», чтобы лучше понять Россию

Москва, 27 мая. Американец Джейкоб долгое время занимается изучением России. Чтобы получше понять страну, он решил попробовать самсу в небольшом «ларьке».

Гражданин США по имени Джейкоб активно ведет блог «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен». Он занимается изучением быта простых россиян. По совету приятеля, американец решил попробовать самсу, купленную в обычном «ларьке».

«Ты сначала попробуй, здесь по-другому, потом в пекарне есть не сможешь!» — рассказал ему россиянин.

Американец сразу же обнаружил некоторые отличия самсы из «ларька» от самсы в пекарне. Выпечка оказалась более румяной, тесто также выглядело иначе. С первым укусом обнаружилась и разница в начинке.

«Покупая самсу в обычной городской пекарне, всегда знаю, что в составе будет мясо курицы, но в таком простом заведении в начинке используется именно говядина», — уточнил Джейкоб.

По словам иностранца, говядина отлично подходит к самсе. Также ему понравилось наличие большого количества лука. В конечном счете американец остался доволен покупкой. Он уверен, что ему захочется попробовать ее снова.

Не каждый стрит-фуд может быть безопасен для здоровья. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», уличная еда может стать источником сальмонеллеза. Роспотребнадзор опубликовал требования к продавцам подобной еды.

Использующаяся в самсе говядина может быть полезна для здоровья, считает диетолог Екатерина Бурляева. Она обладает наилучшими показателями по аминокислотному составу.