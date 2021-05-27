Американские солдаты попробовали русскую кухню из сухпайка ВС РФ

Москва, 27 мая. Военнослужащие ВС США решили устроить кулинарный эксперимент и попробовать блюда из разных стран, которые едят бойцы из армий мира.

Выбор американских солдат пал на русскую кухню, представленную в сухпайках ВС РФ. Первое, на что обратили внимание зарубежные солдаты — более сложная система разогрева пищи. Если в США достаточно залить сухпай кипятком, и через пять минут можно будет употреблять блюдо, то в случае с русской кухней необходимо разложить треногу, поджечь таблетку для топлива и разогреть еду традиционным способом.

Почти детский восторг вызвали у них отечественные непромокаемые спички. Один из афроамериканских военнослужащих зажег спичку, окунул ее в воду, после чего она снова загорелась. Он очень удивился и отреагировал всего одним словом: «Путин».

В результате своего кулинарного эксперимента американские военные успели попробовать яблочное пюре, крекеры, рис с бобами и говядиной, шпик и кисель. Весь сухпаек они оценили в 9 из 10 баллов — бойцам понравилось разнообразие блюд, рассчитанных на 24 часа для российского солдата. Они сравнили отечественное меню с американским пайков, где всего одно основное блюдо в противовес русским трем.

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