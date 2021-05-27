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новостей
12:43
Общество
Авиакомпания Brussels Airlines будет летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
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Американские солдаты попробовали русскую кухню из сухпайка ВС РФ

Армия
Американские солдаты попробовали русскую кухню из сухпайка ВС РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 мая. Военнослужащие ВС США решили устроить кулинарный эксперимент и попробовать блюда из разных стран, которые едят бойцы из армий мира.

Выбор американских солдат пал на русскую кухню, представленную в сухпайках ВС РФ. Первое, на что обратили внимание зарубежные солдаты — более сложная система разогрева пищи. Если в США достаточно залить сухпай кипятком, и через пять минут можно будет употреблять блюдо, то в случае с русской кухней необходимо разложить треногу, поджечь таблетку для топлива и разогреть еду традиционным способом.

Почти детский восторг вызвали у них отечественные непромокаемые спички. Один из афроамериканских военнослужащих зажег спичку, окунул ее в воду, после чего она снова загорелась. Он очень удивился и отреагировал всего одним словом: «Путин».

В результате своего кулинарного эксперимента американские военные успели попробовать яблочное пюре, крекеры, рис с бобами и говядиной, шпик и кисель. Весь сухпаек они оценили в 9 из 10 баллов — бойцам понравилось разнообразие блюд, рассчитанных на 24 часа для российского солдата. Они сравнили отечественное меню с американским пайков, где всего одно основное блюдо в противовес русским трем.

Преподаватель биохимии, микробиолог Валентина Скороход ранее рекомендовала россиянам воздержаться от злоупотребления минеральной водой. Свой отпечаток на питании россиян отразила и пандемия. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создавать в ресторанах «свободные от COVID-19» зоны для привитых от коронавируса, пишет RT.

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вс рф еда сухпаек
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Все новости / Армия / Американские солдаты попробовали русскую кухню из сухпайка ВС РФ
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