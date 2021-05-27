Редкое суперлуние с затмением поразило жителей разных регионов Земли

Москва, 27 мая. Жители разных регионов Земли 26 мая могли наблюдать редкое явление, которое случается раз в 6-12 лет. На небе можно было увидеть полное лунное затмение, совпавшее с суперлунием.

Поразительное небесное шоу лучше всего было видно на Гавайях, в Новой Зеландии и Австралии. Однако частично необычное явление можно было наблюдать на западе Северной Америки, юге Южной Америке и Восточной Азии.

Очевидцы, ставшие свидетелями суперлуния с затмением, были поражены увиденным и пытались запечатлеть на камеры своих смартфонов и фотоаппаратов. Небесное шоу началось в среду в 14:25 по московскому времени и продлилось почти 15 минут.

Россияне могли увидеть утром 26 мая, как Луна приблизилась к Земле на самое близкое в этом году расстояние и стала казаться огромной. Посмотреть на полное лунное затмение могли жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.