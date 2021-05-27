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27 мая 12:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
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Сбербанк презентовал прототип беспилотного электрокара ФЛИП

Экономика
Сбербанк презентовал прототип беспилотного электрокара ФЛИП
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 мая. Компания экосистемы Сбера — SberAutoTech — представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки. Он получил название ФЛИП.

Конструкция ФЛИП базируется на электрической платформе собственной разработки. Она приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей, сообщает «Сбер».

Все батареи можно заменить за несколько минут. В качестве источников энергии может использоваться как электричество, так и альтернативные источники – в том числе газ и водород.

Россияне могут использовать ФЛИП для самых разных целей. Это услуги грузоперевозок, пассажироперевозок и такси. Кроме того, на платформе можно разметить любую версию надстройки, грузовую или комбинированную.

Также «Сбербанк Лизинг» и сервис для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» запустили в России проект «СберАвтоподписка». Приложение позволит россиянам воспользоваться долгосрочной арендой машины на срок от шести месяцев до трех лет.

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сбербанк электромобиль флип
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Все новости / Экономика / Сбербанк презентовал прототип беспилотного электрокара ФЛИП
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