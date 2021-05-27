Сбербанк презентовал прототип беспилотного электрокара ФЛИП

Москва, 27 мая. Компания экосистемы Сбера — SberAutoTech — представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки. Он получил название ФЛИП.

Конструкция ФЛИП базируется на электрической платформе собственной разработки. Она приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей, сообщает «Сбер».

Все батареи можно заменить за несколько минут. В качестве источников энергии может использоваться как электричество, так и альтернативные источники – в том числе газ и водород.

Россияне могут использовать ФЛИП для самых разных целей. Это услуги грузоперевозок, пассажироперевозок и такси. Кроме того, на платформе можно разметить любую версию надстройки, грузовую или комбинированную.

Также «Сбербанк Лизинг» и сервис для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» запустили в России проект «СберАвтоподписка». Приложение позволит россиянам воспользоваться долгосрочной арендой машины на срок от шести месяцев до трех лет.