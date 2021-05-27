Председатель Совета Федерации Матвиенко обратилась к петербуржцам в День города

Санкт-Петербург, 27 мая. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с обращением к жителям Петербурга по случаю Дня города.

Она поздравила горожан с этим праздником и пожелала им благополучия и новых успехов. По словам спикера СФ, Северная столица стала не только свидетелем, но и участником судьбоносных для России событий.

«Главное богатство города — его жители. Петербуржцев всегда отличали доброжелательность, высокая внутренняя организация и, конечно же, прошедшая не одну суровую проверку на прочность искренняя любовь к родному городу и Отечеству», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее петербуржцам рассказали, какие мероприятия можно посетить на День города. Например, выставка-ярмарка книг как от крупных, так и от «камерных» издательств впервые пройдет на Дворцовой площади.