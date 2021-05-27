Надежда Бабкина отметила уникальную актерскую силу Марии Шукшиной

Москва, 27 мая. Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина поздравила актрису Марию Шукшину с днем рождения — в четверг ей исполняется 54 года. Художественный руководитель-директор Московского государственного академического театра «Русская песня» рассказала ФАН, как Мария Шукшина получила роль Любы Байкаловой в спектакле «Калина красная» по мотивам произведений Василия Шукшина.

«Я счастлива, что Маша на протяжении вот уже четырех лет является приглашенной артисткой в Московском академическом театре «Русская песня». Она исполняет главную роль в спектакле «Калина красная». Ту самую роль Любы Байкаловой, что когда-то сыграла ее мать Лидия Федосеева-Шукшина в одноименной картине, снятой великим Василием Макаровичем Шукшиным», — подчеркнула Надежда Бабкина.

Надежда Бабкина добавила, что сразу решила — Мария Шукшина должна участвовать в постановке.

Пресс-служба Московского государственного академического театра «Русская песня» /

«В этом есть преемственность традиций, в которой мы сегодня так нуждаемся», — пояснила художественный руководитель.

Она также рассказала, что сначала Мария Шукшина осторожно отнеслась к идее сыграть роль Любы Байкаловой, сказав, что ей никогда не переиграть маму, Лидию Федосееву-Шукшину. Однако Бабкина заверила артистку, что ей и не придется переигрывать — у нее получится совсем другая Люба Байкалова.

«Так и случилось. Маша играет просто гениально, — заявила Надежда Бабкина. — Она делает это просто, тихо, но с очень мощным посылом. Маша, как никто из нас, знает и чувствует материал. При этом она больше всех переживала, боялась, что не справится, ответственность ведь колоссальная! Мы ее подбадривали, говорили, что кому, как не ей, играть Любу».

Пресс-служба Московского государственного академического театра «Русская песня» /

Худрук добавила, что Мария Шукшина — прекрасная актриса, она великолепно справилась с задачей — даже несмотря на то, что эта роль стала ее дебютом на театральной сцене.

«Она — дочь Шукшина, и не могла сыграть плохо. Это и есть «шукшинская» сила, — подчеркнула Надежда Бабкина. — Я от всей души поздравляю Машу с днем рождения, желаю ей здоровья, счастья, успехов в творчестве и новых ярких работ, в том числе и на сцене театра «Русская песня», где она сразу стала своей».

В музыкальном спектакле по мотивам произведений Василия Шукшина «Калина красная» также задействованы и другие знаменитые российские актеры: Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Елена Сафонова, Наталия Егорова, Вячеслав Манучаров, Петр Ключников, Светлана Рассказова, Александр Коган, Иван Замотаев, Валентина Безух.