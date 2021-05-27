Надежда Бабкина отметила уникальную актерскую силу Марии Шукшиной

Москва, 27 мая. Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина поздравила актрису Марию Шукшину с днем рождения — в четверг ей исполняется 54 года. Художественный руководитель-директор Московского государственного академического театра «Русская песня» рассказала ФАН, как Мария Шукшина получила роль Любы Байкаловой в спектакле «Калина красная» по мотивам произведений Василия Шукшина.
«Я счастлива, что Маша на протяжении вот уже четырех лет является приглашенной артисткой в Московском академическом театре «Русская песня». Она исполняет главную роль в спектакле «Калина красная». Ту самую роль Любы Байкаловой, что когда-то сыграла ее мать Лидия Федосеева-Шукшина в одноименной картине, снятой великим Василием Макаровичем Шукшиным», — подчеркнула Надежда Бабкина.
Надежда Бабкина добавила, что сразу решила — Мария Шукшина должна участвовать в постановке.
«В этом есть преемственность традиций, в которой мы сегодня так нуждаемся», — пояснила художественный руководитель.
Она также рассказала, что сначала Мария Шукшина осторожно отнеслась к идее сыграть роль Любы Байкаловой, сказав, что ей никогда не переиграть маму, Лидию Федосееву-Шукшину. Однако Бабкина заверила артистку, что ей и не придется переигрывать — у нее получится совсем другая Люба Байкалова.
«Так и случилось. Маша играет просто гениально, — заявила Надежда Бабкина. — Она делает это просто, тихо, но с очень мощным посылом. Маша, как никто из нас, знает и чувствует материал. При этом она больше всех переживала, боялась, что не справится, ответственность ведь колоссальная! Мы ее подбадривали, говорили, что кому, как не ей, играть Любу».
Худрук добавила, что Мария Шукшина — прекрасная актриса, она великолепно справилась с задачей — даже несмотря на то, что эта роль стала ее дебютом на театральной сцене.
«Она — дочь Шукшина, и не могла сыграть плохо. Это и есть «шукшинская» сила, — подчеркнула Надежда Бабкина. — Я от всей души поздравляю Машу с днем рождения, желаю ей здоровья, счастья, успехов в творчестве и новых ярких работ, в том числе и на сцене театра «Русская песня», где она сразу стала своей».
В музыкальном спектакле по мотивам произведений Василия Шукшина «Калина красная» также задействованы и другие знаменитые российские актеры: Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Елена Сафонова, Наталия Егорова, Вячеслав Манучаров, Петр Ключников, Светлана Рассказова, Александр Коган, Иван Замотаев, Валентина Безух.