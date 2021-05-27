В ООН заявили об отсутствии информации по военной эксплуатации зданий в секторе Газа

Нью-Йорк, 27 мая. Свидетельства об использовании зданий в Газе в военных целях отсутствуют, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 27 мая.

Несмотря на заявления израильской стороны об эксплуатации помещений в этих целях, представители ООН не могут их подтвердить, отметила Бачелет во время выступления на специальной сессии совета Организации Объединенных Наций, посвященной палестино-израильскому конфликту и вопросам в области прав и свободы.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Израиль. Отмечается, что в рамках поездки он встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.