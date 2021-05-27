Лукашенко призвал осуществить «некий прорыв» в СНГ

Минск, 27 мая. Более серьезные задачи необходимо поставить в Содружестве Независимых Государств (СНГ), а также осуществить там «некий прорыв», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба белорусского лидера. С таким заявлением Лукашенко выступил во время встречи с председателем исполкома Содружества Сергеем Лебедевым накануне заседания Совета глав правительств стран СНГ.

«Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ — поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук призвал отказаться от использования белорусской столицы в качестве площадки для диалога по Донбассу.