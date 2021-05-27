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27 мая 12:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
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Лукашенко призвал осуществить «некий прорыв» в СНГ

Политика
Лукашенко призвал осуществить «некий прорыв» в СНГ
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Минск, 27 мая. Более серьезные задачи необходимо поставить в Содружестве Независимых Государств (СНГ), а также осуществить там «некий прорыв», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба белорусского лидера. С таким заявлением Лукашенко выступил во время встречи с председателем исполкома Содружества Сергеем Лебедевым накануне заседания Совета глав правительств стран СНГ.

«Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ — поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук призвал отказаться от использования белорусской столицы в качестве площадки для диалога по Донбассу.

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белоруссия лукашенко снг
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