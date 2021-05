Несостоявшийся самоубийца расстрелял трёх полицейских в Техасе

Флауэр-Маунд, 27 мая. Трое полицейских были ранены во время стрельбы в городе Флауэр-Маунд, штат Техас. Двум из них потребовалась медицинская помощь и они были доставлены в больницу. Об этом сообщила полиция города.

Flower Mound Police are currently on scene of an active incident in the 2900 block of Termaine Drive. There is a heavy police presence in the area. Please avoid the area. Media staging will be at the Police Department, 4150 Kirkpatrick Ln. More: https://t.co/y5az6PWyR5

По данным правоохранителей, на номер 911 около семи утра поступил звонок от мужчины, который якобы хотел покончить жизнь самоубийством. На место выехал наряд полицейских. Они попытались вступить в диалог со звонившим, но он в ответ начал стрелять и ранил троих правоохранителей.

Одному полицейскому оказали медицинскую помощь на месте, а двух других пришлось госпитализировать. Они находятся в стабильном состоянии.

UPDATE: Thank you for the outpouring of support, thoughts & prayers. The 2 officers who were transported to the hospital have been released & all 3 are doing well. Termaine Dr. is still an active scene. Avoid the area. We are still working toward a peaceful resolution.