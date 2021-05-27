Торгово-промышленная палата предложила отменить НДФЛ для ряда россиян

Москва, 27 мая. Самым высокооплачиваемым сотрудникам коммерческих компаний могут увеличить налоговую нагрузку до 45%, а низкооплачиваемым, наоборот, — отменить налоги с зарплат.

Соответствующее предложение озвучила Торгово-промышленная палата. Бизнесмены предлагают обнулить сборы с фонда заработной платы для тех, кто получает не более 13,5 тысячи рублей в месяц. Для 1% самых высокооплачиваемых сотрудников предлагается повысить уровень налоговой до 45%, отметил глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ТАСС.

По его словам, эти изменения следует сделать в рамках перехода России к прогрессивной шкале налогообложения. Катырин считает, что введение 15% ставки НДФЛ для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей в год, недостаточно.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов ранее внес законопроект об отмене земельного и имущественного налогов для малого и среднего бизнеса на время пандемии. Он также считает необходимым продлить ряд мер поддержки, введенных в России в 2020 году.