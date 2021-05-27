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27 мая 12:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
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Путин подарил дагестанскому школьнику коня

Хорошие новости России
Путин подарил дагестанскому школьнику коня
wikipedia.org  /  Mechenyj / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 27 мая. Президент России Владимир Путин исполнил просьбу дагестанского школьника, который просил главу государства подарить ему коня. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.

По данным ведомства, к президенту обратился ученик девятого класса из села Дюзлер Дербентского района Рашид Алиев. Он просил Путина подарить ему двухгодовалого коня карачаевской породы. Пожелание четырнадцатилетнего юноши было исполнено, коня ему передал министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов.

«В ходе рабочей поездки министра в южный Дагестан юноша получил жеребца карачаевской породы. Содействие в этом оказало ООО «Алияк», реализующее в регионе крупный инвестиционный проект в сфере животноводства», — отметили в аграрном ведомстве.

Там уточнили, что Батталов занялся вопросом школьника по поручению врио главы Дагестана нашей Сергея Меликова. Юноша поблагодарил президента за внимание к его просьбе.

Ранее ФАН сообщал, что Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием со дня образования Дагестанской АССР. Президент отметил, что жителей республики всегда отличали гостеприимство, уважение к старшим, а также доблесть.

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путин россия дагестан карачаевская порода лошадей
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