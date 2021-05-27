Путин подарил дагестанскому школьнику коня

Махачкала, 27 мая. Президент России Владимир Путин исполнил просьбу дагестанского школьника, который просил главу государства подарить ему коня. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.

По данным ведомства, к президенту обратился ученик девятого класса из села Дюзлер Дербентского района Рашид Алиев. Он просил Путина подарить ему двухгодовалого коня карачаевской породы. Пожелание четырнадцатилетнего юноши было исполнено, коня ему передал министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов.

«В ходе рабочей поездки министра в южный Дагестан юноша получил жеребца карачаевской породы. Содействие в этом оказало ООО «Алияк», реализующее в регионе крупный инвестиционный проект в сфере животноводства», — отметили в аграрном ведомстве.

Там уточнили, что Батталов занялся вопросом школьника по поручению врио главы Дагестана нашей Сергея Меликова. Юноша поблагодарил президента за внимание к его просьбе.

Ранее ФАН сообщал, что Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием со дня образования Дагестанской АССР. Президент отметил, что жителей республики всегда отличали гостеприимство, уважение к старшим, а также доблесть.