Российский представитель Subaru объявил об отзыве более 7 тысяч авто

Москва, 27 мая. Производитель Subaru отзывает 7248 кроссоверов XV и Forester в РФ, выпущенных в 2017–2019 годах. На автомобилях выявлен риск ослабевания болтов кронштейна заднего стабилизатора.

Причина отзыва автомобилей заключается в том, что болты кронштейна заднего стабилизатора могут ослабнуть во время эксплуатации транспортного средства, что может вызвать аномальный шум. Состояние болтов на всех отзываемых кроссоверах будет проверяться. Кроме того, будет проведена затяжка деталей до необходимого момента, передает «Автостат».

Владельцы отзываемых транспортных средств будут приглашены в ближайший российский дилерский центр Subaru для бесплатной проверки состояния и осуществления ремонтных работ. Узнать, попадает ли кроссовер под сервисную акцию, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта.

Японский производитель Subaru ранее заявил о планах запустить продажи новых автомобилей на рынке России в текущем году. Речь идет о моделях Outback и Forester.