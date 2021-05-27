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27 мая 12:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
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Российский представитель Subaru объявил об отзыве более 7 тысяч авто

Экономика
Российский представитель Subaru объявил об отзыве более 7 тысяч авто
subaru.ru  /  Официальный сайт Subaru

Москва, 27 мая. Производитель Subaru отзывает 7248 кроссоверов XV и Forester в РФ, выпущенных в 2017–2019 годах. На автомобилях выявлен риск ослабевания болтов кронштейна заднего стабилизатора.

Причина отзыва автомобилей заключается в том, что болты кронштейна заднего стабилизатора могут ослабнуть во время эксплуатации транспортного средства, что может вызвать аномальный шум. Состояние болтов на всех отзываемых кроссоверах будет проверяться. Кроме того, будет проведена затяжка деталей до необходимого момента, передает «Автостат».

Владельцы отзываемых транспортных средств будут приглашены в ближайший российский дилерский центр Subaru для бесплатной проверки состояния и осуществления ремонтных работ. Узнать, попадает ли кроссовер под сервисную акцию, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта.

Японский производитель Subaru ранее заявил о планах запустить продажи новых автомобилей на рынке России в текущем году. Речь идет о моделях Outback и Forester.

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автомобили subaru отзывная кампания
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Все новости / Экономика / Российский представитель Subaru объявил об отзыве более 7 тысяч авто
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