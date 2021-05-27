Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России

Лучшего служебного кота России определят на премии-переписи «Котокультурная столица».

Во Всероссийской переписи участвуют не только люди, но четвероногие хранители культурных учреждений. Благодаря премии-переписи «Котокультурная столица» документами ученых котов станут не только усы, лапы и хвост, но и титул лучшего сотрудника.

Библиокотики, кототрудники и мяузейные коты — это не каламбуры, а названия номинаций, в которых представлены кошки из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и других регионов страны.

«Котокультурная столица» призвана не только повышать настроение, но и решать проблемы бездомных животных. Организаторы признаются, что трудоустройство в театры и музее позволяет хвостатым обрести новый дом.

«Уже то, что люди начинают узнавать, что в учреждениях проживают коты, легализует их положение. К сожалению, многие организации скрывают и стыдятся того, что котики находятся у них на территории. Эрмитаж, наверное, первым перевел котов из категории «проблема» в категорию «национальное достояние и гордость»», — рассказывает ветеринарный врач эрмитажных котов и директор кафе «Республика кошек и котов» Анна Кондратьева.

В рамках конкурса организаторы создали специальную карту, на которой жители и гости Северной столицы найдут места с четвероногими сотрудниками. Также пользователи самостоятельно смогут отметить своих любимчиков. В честь усатых работников культуры даже организовали выставку с фотографиями самых заслуженных представителей профессии.

«Одна из легенд Петербурга — это кошка Капитолина из Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Она живет уже, говорят, больше 20 лет», — заявила пресс-секретарь кафе «Республика кошек и котов» Ольга Титович.

Голосование за звание лучшего служебного кота завершится 1 июня. А уже через неделю экспертное жюри наградит конкурсантов.