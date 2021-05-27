The Drive: российские Ту-22М3 в Сирии станут серьезной «головной болью» для НАТО

Вашингтон, 27 мая. НАТО сталкивается с серьезной проблемой в виде российских Ту-22М3, переброшенных на сирийскую авиабазу Хмеймим, пишет The Drive.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 может нести до трех противокорабельных ракет Х-22 или Х-32, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания. Авторы уверены, что такие самолеты позволят России укрепиться в Средиземном море, установив контроль над воздушным пространством в регионе.

По имеющимся данным, на сирийскую авиабазу Хмеймим ранее отправили три Ту-22М3. Как минимум один из них несет ракеты, способные уничтожать корабли. Этот факт становится для НАТО большой головной болью, так как флот стран западного военного блока может отправиться на дно.

«Запущенная на скорости 1,5 Маха, ракета разгоняется до крейсерской скорости 3 Маха после преодоления 14 миль (22 км). Затем, при приближении к цели, ракета пикирует под углом 30 градусов, разгоняясь до конечной скорости 4,1 Маха», — оценивают характеристики боеприпаса американские эксперты.

При этом в издании обратили внимание на то, что российские военные модернизировали саму авиабазу Хмеймим. В рамках масштабных работ была расширена одна из взлетно-посадочных полос.

Прибывшие в Сирию бомбардировщики Ту-22М3 уже осуществили полет над Средиземным морем, совершив учебные маневры, пишет сайт 360tv.ru. Ранее в Сети также появилось видео приземления российских бомбардировщика на базе Хмеймим.