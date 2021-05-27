The Drive: российские Ту-22М3 в Сирии станут серьезной «головной болью» для НАТО

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 12:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
Все новости
27 мая 12:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
Все новости

The Drive: российские Ту-22М3 в Сирии станут серьезной «головной болью» для НАТО

Армия
The Drive: российские Ту-22М3 в Сирии станут серьезной «головной болью» для НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 мая. НАТО сталкивается с серьезной проблемой в виде российских Ту-22М3, переброшенных на сирийскую авиабазу Хмеймим, пишет The Drive.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 может нести до трех противокорабельных ракет Х-22 или Х-32, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания. Авторы уверены, что такие самолеты позволят России укрепиться в Средиземном море, установив контроль над воздушным пространством в регионе.

По имеющимся данным, на сирийскую авиабазу Хмеймим ранее отправили три Ту-22М3. Как минимум один из них несет ракеты, способные уничтожать корабли. Этот факт становится для НАТО большой головной болью, так как флот стран западного военного блока может отправиться на дно.

«Запущенная на скорости 1,5 Маха, ракета разгоняется до крейсерской скорости 3 Маха после преодоления 14 миль (22 км). Затем, при приближении к цели, ракета пикирует под углом 30 градусов, разгоняясь до конечной скорости 4,1 Маха», — оценивают характеристики боеприпаса американские эксперты.

При этом в издании обратили внимание на то, что российские военные модернизировали саму авиабазу Хмеймим. В рамках масштабных работ была расширена одна из взлетно-посадочных полос.

Прибывшие в Сирию бомбардировщики Ту-22М3 уже осуществили полет над Средиземным морем, совершив учебные маневры, пишет сайт 360tv.ru. Ранее в Сети также появилось видео приземления российских бомбардировщика на базе Хмеймим.

Вернуться назад

Сирия россия нато
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 172456 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 102520 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 82393 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 67768 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Общество 48086 24 мая 2021
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Все новости / Армия / The Drive: российские Ту-22М3 в Сирии станут серьезной «головной болью» для НАТО
Рейтинг@Mail.ru