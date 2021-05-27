Бастрыкин назвал причину трагедии в казанской школе

Москва, 27 мая. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал выполнение поручений, которые были даны после трагедии в Казани.

Тема трагедии в одной из казанских школ, где выпускник учебного заведения расстрелял детей, снова привлекла общественное внимание. Бастрыкин в рамках военно-научной конференции в Москве заявил, что после случившегося власти проводили долгие разбирательства и вносили предложения относительно того, как в дальнейшем можно избежать подобных ситуаций. Он назвал причину трагедии в казанской школе.

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ и заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — сказал Бастрыкин.

Глава СК РФ раскритиковал работу Минпросвещения и Минобрнауки, которые, по мнению чиновника, недостаточно времени уделяют воспитанию молодежи.

В результате стрельбы в казанской гимназии №175 получили ранения 23 человека. Расстрел организовал 19-летний Ильназ Г. Его преступление привело к гибели семи школьников и двоих преподавателей.