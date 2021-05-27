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27 мая 12:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
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Бастрыкин назвал причину трагедии в казанской школе

  /   Обновлено: 27 мая 2021 11:56
Общество
Бастрыкин назвал причину трагедии в казанской школе
Пресс-служба СК РФ

Москва, 27 мая. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал выполнение поручений, которые были даны после трагедии в Казани.

Тема трагедии в одной из казанских школ, где выпускник учебного заведения расстрелял детей, снова привлекла общественное внимание. Бастрыкин в рамках военно-научной конференции в Москве заявил, что после случившегося власти проводили долгие разбирательства и вносили предложения относительно того, как в дальнейшем можно избежать подобных ситуаций. Он назвал причину трагедии в казанской школе.

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ и заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — сказал Бастрыкин.

Глава СК РФ раскритиковал работу Минпросвещения и Минобрнауки, которые, по мнению чиновника, недостаточно времени уделяют воспитанию молодежи.

В результате стрельбы в казанской гимназии №175 получили ранения 23 человека. Расстрел организовал 19-летний Ильназ Г. Его преступление привело к гибели семи школьников и двоих преподавателей.

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бастрыкин казань ск рф
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