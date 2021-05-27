Сергей Зверев может стать депутатом Госдумы от Бурятии

Москва, 27 мая. Звездный стилист и шоумен Сергей Зверев заявил о планах баллотироваться в Госдуму РФ на предстоящих сентябрьских выборах.

По словам артиста, в соцсетях его часто спрашивают, будет ли он выдвигаться на пост депутата от Бурятии.

«Я сказал, что, если народ меня поддержит — я пойду. Как раз сейчас этот вопрос решается», — высказался Зверев.

Как отметил шоумен, очень много лет он выполняет «депутатскую работу». Сейчас его активно поддерживает население Бурятии, поэтому он планирует баллотироваться от этого региона. Зверев говорит, что «конкуренты» уже начали слово в слово повторять его предвыборные тезисы, поэтому он предпочитает «просто делать, а не говорить».

Ранее создатель группы «Тату» Александр Войтинский заявил, что его экс-подопечная Юлия Волкова может пройти с Госдуму РФ и стать депутатом.