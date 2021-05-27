Детский писатель и иллюстратор Эрик Карл скончался в США

Вашингтон, 27 мая. Автор известной книги для детей «Очень голодная гусеница» Эрик Карл умер в возрасте 91 года. Кончину писателя подтвердили члены его семьи.

Смерть Карла наступила в воскресенье в его летней студии в городе Нортгемптон (штат Массачусетс). Как передает ТАСС, детская книга «Очень голодная гусеница», ставшая культовым произведением автора, была переведена более чем на 50 языков.

Член Союза художников России и Башкортостана Айрат Маглиев умер в возрасте 56 лет. Как сообщалось ранее, родственники подтвердили смерть творческого деятеля.