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27 мая 12:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
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Республиканцы уверены в фальсификациях на прошедших выборах президента США

Политика
Республиканцы уверены в фальсификациях на прошедших выборах президента США
pixabay.com

Вашингтон, 27 мая. Большая часть сторонников республиканцев уверена, что действующий президент США Джо Байден незаконно занимает свой пост.

Американская пресса обнародовала результаты опроса граждан США, который провел Университет Куиннипэк. Исследование показало, что две трети республиканцев (66%) считают приход к власти Байдена следствием фальсификации на прошедших в 2020 году президентских выборах.

Отдельные издания в США указывают, что в некоторых регионах страны сторонники партии все еще добиваются пересчета голосов избирателей. Сообщается, что многие американцы видят экс-президента Дональда Трампа достойным кандидатом на следующих выборах главы государства.

Ранее Трамп анонсировал возвращение к деятельности в качестве политика. Он намерен провести несколько публичных выступлений в июне 2021 года.

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сша трамп байден республиканцы
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Все новости / Политика / Республиканцы уверены в фальсификациях на прошедших выборах президента США
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