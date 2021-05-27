Республиканцы уверены в фальсификациях на прошедших выборах президента США

Вашингтон, 27 мая. Большая часть сторонников республиканцев уверена, что действующий президент США Джо Байден незаконно занимает свой пост.

Американская пресса обнародовала результаты опроса граждан США, который провел Университет Куиннипэк. Исследование показало, что две трети республиканцев (66%) считают приход к власти Байдена следствием фальсификации на прошедших в 2020 году президентских выборах.

Отдельные издания в США указывают, что в некоторых регионах страны сторонники партии все еще добиваются пересчета голосов избирателей. Сообщается, что многие американцы видят экс-президента Дональда Трампа достойным кандидатом на следующих выборах главы государства.

Ранее Трамп анонсировал возвращение к деятельности в качестве политика. Он намерен провести несколько публичных выступлений в июне 2021 года.