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27 мая 12:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:40
Шоу-бизнес
Алана Мамаева ответила назвавшей ее эскортницей Виктории Боне
12:40
Происшествия
Сын пострадавшего в перестрелке на матче в Приморье рассказал о причинах конфликта
12:39
Общество
Эфир: Что ждет юг России после исчезновения Каспийского моря
12:38
Происшествия
В Петербурге у гражданина Кувейта похитили 22 дивана
12:38
Происшествия
Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края
12:38
Экономика
ЦБ РФ объяснил необходимость сворачивания антикризисных мер
12:37
Происшествия
Мыши съели провода и устроили пожар в доме на востоке Австралии
12:37
Общество
Эстония собирается прервать прямое авиасообщение сообщение с Белоруссией
12:37
Общество
В России отменили обязательный экзамен по математике
12:37
Происшествия
Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь
12:36
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о травле Орбакайте
12:33
Общество
Учителей освободили от сдачи теста на коронавирус перед ЕГЭ
12:32
Политика
Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука
12:31
Происшествия
Детский омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась старшеклассница
12:31
Общество
ФАН выяснил причину приезда делегации из Германии в Крым
12:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшему Александру Морозову отрежут лишнюю кожу
12:27
Шоу-бизнес
Лаура Джугелия раскрыла детали конфликта с Наргиз Закировой
12:24
Общество
Рособрнадзор допустил сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:24
Экономика
Нефтекомпания Zoltav избавляется от активов «Корсарнефти»
12:24
Армия
Норвегия официально разрешила США размещать в стране военные базы вне рамок НАТО
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Евгений Миронов оконфузился при знакомстве с Кристиной Орбакайте

Шоу-бизнес
Евгений Миронов оконфузился при знакомстве с Кристиной Орбакайте
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 27 мая. Российский актер Евгений Миронов рассказал историю знакомства с певицей Кристиной Орбакайте. О неловкой ситуации артист вспомнил на 50-летии дочери Аллы Пугачевой.

По словам Миронова, он так переволновался, что перепутал творчество старшей дочери примадонны отечественной эстрады и певицы Натальи Ветлицкой.

«Я вспоминаю, как мы с Кристиной познакомились на съемках. Я переволновался и сказал какую-то глупость. Мол, мне нравятся ваши песни. А Кристина спросила: «А какие?» И я такой: «Ну эта, «Посмотри в глаза, я хочу сказать!»» — слова актера на юбилее Орбакайте приводит издание kp.ru.

Исполнительница еще долго смеялась над Мироновым из-за произошедшего конфуза. Позже выяснилось, что артист перепутал хит Ветлицкой с композицией «Позови меня».

В своей речи актер, известный по фильму «Матильда», рассказал, как во время учебы их всем курсом отправили смотреть фильм «Чучело» с совсем еще юной Орбакайте в главной роли. Миронов отметил, что уже взрослые будущие актеры учились у маленькой девочки профессии.

Юбилей известная российская исполнительница отпраздновала с размахом в одном из московских ресторанов. В честь события многие российские звезды выразили слова пожелания. Самым трогательным поздравлением оказался пост Филиппа Киркорова, который он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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орбакайте миронов Ветлицкая
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Все новости / Шоу-бизнес / Евгений Миронов оконфузился при знакомстве с Кристиной Орбакайте
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