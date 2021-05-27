Евгений Миронов оконфузился при знакомстве с Кристиной Орбакайте

Москва, 27 мая. Российский актер Евгений Миронов рассказал историю знакомства с певицей Кристиной Орбакайте. О неловкой ситуации артист вспомнил на 50-летии дочери Аллы Пугачевой.

По словам Миронова, он так переволновался, что перепутал творчество старшей дочери примадонны отечественной эстрады и певицы Натальи Ветлицкой.

«Я вспоминаю, как мы с Кристиной познакомились на съемках. Я переволновался и сказал какую-то глупость. Мол, мне нравятся ваши песни. А Кристина спросила: «А какие?» И я такой: «Ну эта, «Посмотри в глаза, я хочу сказать!»» — слова актера на юбилее Орбакайте приводит издание kp.ru.

Исполнительница еще долго смеялась над Мироновым из-за произошедшего конфуза. Позже выяснилось, что артист перепутал хит Ветлицкой с композицией «Позови меня».

В своей речи актер, известный по фильму «Матильда», рассказал, как во время учебы их всем курсом отправили смотреть фильм «Чучело» с совсем еще юной Орбакайте в главной роли. Миронов отметил, что уже взрослые будущие актеры учились у маленькой девочки профессии.

Юбилей известная российская исполнительница отпраздновала с размахом в одном из московских ресторанов. В честь события многие российские звезды выразили слова пожелания. Самым трогательным поздравлением оказался пост Филиппа Киркорова, который он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.