Трое из шести пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии

Водитель автобуса оказался зажат в кабине после наезда на фонарный столб. Еще четверо пассажиров получили серьезные травмы.

Фонарный столб буквально пронзил носовую часть автобуса, поставив его «на дыбы».

Спасатели достали из кабины водителя, он находится в тяжелом состоянии. Также серьезные травмы получил кондуктор и трое пассажиров, они госпитализированы в тяжелом состоянии. К счастью обошлось без жертв.

Напомним, ДТП произошло около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина в Северной столице. Автобус-гармошка выехал на тротуар и врезался в фонарный столб.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.