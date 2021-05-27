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27 мая 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
13:43
Политика
Эстонский политик Каллас предложил объединить должность президента и премьер-министра
13:43
Общество
Морские экскурсии на катамаранах стартуют в июне на Сахалине
13:42
Общество
«Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов
13:42
Политика
Французы «щелкнули по носу» ушедшего «на штурм Кремля» Макрона
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Трое из шести пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии

ФАН-ТВ
Трое из шести пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Водитель автобуса оказался зажат в кабине после наезда на фонарный столб. Еще четверо пассажиров получили серьезные травмы.

Фонарный столб буквально пронзил носовую часть автобуса, поставив его «на дыбы».

Спасатели достали из кабины водителя, он находится в тяжелом состоянии. Также серьезные травмы получил кондуктор и трое пассажиров, они госпитализированы в тяжелом состоянии. К счастью обошлось без жертв.

Напомним, ДТП произошло около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина в Северной столице. Автобус-гармошка выехал на тротуар и врезался в фонарный столб.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

 

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дтп авария автобус ленинский проспект
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