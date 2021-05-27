Первую дозу противокоронавирусной вакцины получили почти 17 миллионов россиян

Москва, 27 мая. Вакцинация населения России проводится и с использованием двухкомпонентных препаратов. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился статистикой вакцинации.

Почти 17 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. К числу двухкомпонентных вакцин от COVID-19, в частности, относится разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V».

Ранее сообщалось, что в России существует список профессий, для которых вакцинация от коронавируса может быть обязательной. К ним относятся работники сферы здравоохранения, учителя и сотрудники социальных учреждений.