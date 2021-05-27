Поезд отрезал ногу юному жителю Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 27 мая. В среду вечером нижегородский школьник попал под электричку. После наезда состава подросток остался без части конечности.

Как пояснили ФАН в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, юный любитель острых ощущений попытался запрыгнуть на подножку поезда. Однако попытка не увенчалась успехом, и подросток остался без части стопы.

На данный момент в обстоятельствах разбираются следователи.

Ранее ФАН писал о происшествии на железной дороге в Мородовии. Под пассажирский поезд попал житель Чамзинского района.