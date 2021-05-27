Жителям Махачкалы запретят купание в Каспийском море

Махачкала, 27 мая. Купание в Каспийском море у берега дагестанской столицы признано специалистами опасным для здоровья. Региональное управление Роспотребнадзора готовит постановление о запрете купания на махачкалинском побережье, сообщили ФАН в ведомстве.

«По Махачкале готовится постановление о запрете купания. В ближайшее время оно должно выйти», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Там отметили, что специалистами был проведен мониторинг состояния морской воды в прибрежных зонах Каспия, который показал превышение гигиенических нормативов.

«Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям по Республике Дагестан за апрель-май 2021 года составил 61,5%, а по санитарно-химическим показателям — 90%», — заявили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее ФАН сообщал, что на дагестанском побережье Каспийского моря были обнаружены 170 мертвых тел краснокнижных тюленей. У 11 особей отсутствовала шкура.