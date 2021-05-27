Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17

Москва, 27 мая. Независимый технический эксперт Юрий Антипов считает, что адвокатам и судьям бессмысленно рассматривать реконструкцию лайнера Boeing 777 рейса МН17.

Как отмечает аналитик, осмотр реконструкции является обычной профанацией. Судьи и адвокаты — совсем не те люди, которые могут вынести собственный вердикт, основываясь лишь на увиденных обломках самолета, так как они в этом ничего не понимают.

«Они не знают всех подробностей и не видели того, что видел, например, я. Без экспертов ходить около железа, в котором они не разбираются, довольно нелепо», — цитирует Антипова «ПолитРоссия«.

Антипов говорит, что в результате суд отчитается, что реконструкцию наконец рассмотрели, но делали это совсем не те, кто должны. Защите необходимо было настоять на присутствии экспертов и квалифицированных специалистов, потому что юристы лишь работают с бумагами, а не с техникой, убежден он.

«Ну, походили они, поцокали языками, посмотрели с «умным» видом на обломки, но что это дало. Это своего рода профанация», — высказался эксперт.

Юрий Антипов подчеркнул, что теперь мировой общественности сообщат о проведенном выездном заседании, но мало кто узнает, что оно было бессмысленным.

Ранее журналист из Нидерландов Эрик ван де Бик обнаружил несоответствие в предоставленных стороной обвинения доказательствах по делу о сбитом малайзийском Boeing 777 над Украиной.