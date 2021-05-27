Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»

Москва, 27 мая. Блогер Давид Манукян (Дава), который стал новым ведущим шоу «Дом-2», займет гримерку своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой. Подробности раскрыл его коллега Андрей Черкасов.

Черкасов, узнав, что Дава станет новым ведущим, сразу подумал о бывшей коллеге Бузовой, которая в начале года рассталась со звездой интернета.

«Первое, о чем я подумал, — это о том, как на это отреагирует Ольга Бузова. Мне почему-то кажется, что у всех возник именно этот вопрос, — сказал Черкасов в беседе с «Телепрограммой». — А вторая мысль, которая пришла мне в голову, — это то, что нужно подписаться на Даву в Instagram, что, собственно, я и сделал».

Блогер приступил к съемкам 26 мая. По словам Черкасова, главное для него и его коллег — помочь новому члену их «семьи» влиться в коллектив и освоиться на «поляне». Ведущий готов дать любой совет, если к нему обратится Дава.

Даве может быть нелегко на шоу, ведь он может столкнуться с хейтом со стороны поклонников Бузовой, отметил Черкасов. Впрочем, блогер не только займет место певицы на шоу, но и ее гримерку.

«Давид займет гримерную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной», — сказал Черкасов.

Бузова объявила о своем уходе из «Дома-2» весной, когда телепроект переехал с ТНТ на «Ю». Спустя чуть больше месяца после выхода шоу в эфир стало известно о приходе на шоу Давы в качестве ведущего.