Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 11:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:13
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
11:12
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
Все новости
27 мая 11:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:13
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
11:12
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
Все новости

Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»

Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 27 мая. Блогер Давид Манукян (Дава), который стал новым ведущим шоу «Дом-2», займет гримерку своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой. Подробности раскрыл его коллега Андрей Черкасов.

Черкасов, узнав, что Дава станет новым ведущим, сразу подумал о бывшей коллеге Бузовой, которая в начале года рассталась со звездой интернета.

«Первое, о чем я подумал, — это о том, как на это отреагирует Ольга Бузова. Мне почему-то кажется, что у всех возник именно этот вопрос, — сказал Черкасов в беседе с «Телепрограммой». — А вторая мысль, которая пришла мне в голову, — это то, что нужно подписаться на Даву в Instagram, что, собственно, я и сделал».

Блогер приступил к съемкам 26 мая. По словам Черкасова, главное для него и его коллег — помочь новому члену их «семьи» влиться в коллектив и освоиться на «поляне». Ведущий готов дать любой совет, если к нему обратится Дава.

Даве может быть нелегко на шоу, ведь он может столкнуться с хейтом со стороны поклонников Бузовой, отметил Черкасов. Впрочем, блогер не только займет место певицы на шоу, но и ее гримерку.

«Давид займет гримерную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной», — сказал Черкасов.

Бузова объявила о своем уходе из «Дома-2» весной, когда телепроект переехал с ТНТ на «Ю». Спустя чуть больше месяца после выхода шоу в эфир стало известно о приходе на шоу Давы в качестве ведущего.

Вернуться назад

бузова дом-2 манукян черкасов
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 169829 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 98872 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 81537 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 65391 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Общество 45258 24 мая 2021
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Все новости / Шоу-бизнес / Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
Рейтинг@Mail.ru