Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги

Москва, 27 мая. Посольство России в Минске постоянно контактирует с родителями задержанной в аэропорту россиянки Софии Сапеги. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подтвердила, что российский консул посетил задержанную Сапегу. Россиянка не жаловалась на условия ее содержания или обращение с ней правоохранителей. Просьбы бытового плана удовлетворены, отметила Захарова в эфире радио.

«Мы с ней на связи», — констатировала пресс-секретарь МИД.

Представитель министерства добавила, что Россия постоянно поддерживает контакт с родителями Сапеги. Задача Москвы заключается в защите россиянки и ее прав, подчеркнула Захарова.

Адвокат Сапеги подал жалобу после задержания клиентки в Белоруссии. Суд рассмотрит заявление на закрытом заседании в течении двух дней.