Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши

Москва, 27 мая. Заявление президента Польши Анджея Дуды, что Россия «ненормальная страна», свидетельствует о деградации политической элиты Варшавы.

По словам профессора Дипломатической академии МИД РФ Льва Клепацкого, слова Дуды говорят о низком культурном уровне главных людей страны. Также эксперт добавил, что заявление польского лидера является совершенно сознательной сказанной вещью.

«Она укладывается в ту очередную волну истерики, которую мы сейчас наблюдаем. Это стало характерной чертой последних лет, но это нельзя не назвать иным словом, как деградация политических элит этих стран. Просто ляпнуть и все», — отметил он.

Ранее президент Польши в ходе выступления в Грузии резко высказался о Российской Федерации. По его словам, страна является «ненормальной и агрессором».