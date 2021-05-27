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27 мая 11:13
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11:13
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
11:12
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада

Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
pixabay.com  /  pixabay.com

Вашингтон, 27 мая. Военный истребитель Mirage F1 французского производства во время учений упал на жилой квартал. Видео с места инцидента уже появилось в Сети.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение недалеко от Лас-Вегаса в нескольких метрах от дома местной жительницы. В результате инцидента погиб пилот. Авария произошла во время тренировочного полета ВВС США.

Воздушное судно принадлежало частной компании Draken International, предоставлявшей услуги американским вооруженным силам. Руководство корпорации инициировало внутреннее расследование по факту случившегося. Что именно привело к трагедии, пока неизвестно.

Самолет ВВС Великобритании Hawk T1 рухнул на западе страны, сообщал сайт 360tv.ru. Члены экипажа успели катапультироваться.

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сша крушение истребитель невада
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