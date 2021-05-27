Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада

Вашингтон, 27 мая. Военный истребитель Mirage F1 французского производства во время учений упал на жилой квартал. Видео с места инцидента уже появилось в Сети.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение недалеко от Лас-Вегаса в нескольких метрах от дома местной жительницы. В результате инцидента погиб пилот. Авария произошла во время тренировочного полета ВВС США.

Воздушное судно принадлежало частной компании Draken International, предоставлявшей услуги американским вооруженным силам. Руководство корпорации инициировало внутреннее расследование по факту случившегося. Что именно привело к трагедии, пока неизвестно.

Самолет ВВС Великобритании Hawk T1 рухнул на западе страны, сообщал сайт 360tv.ru. Члены экипажа успели катапультироваться.