Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей

Москва, 27 мая. Известная российская актриса Мария Порошина считает себя счастливой женщиной, поскольку воспитывает пятерых детей. В интервью звезда рассказала о подходе к каждому ребенку.

Воспитанием каждого наследника артистка занимается индивидуально. Она уверена, что при общении с малышом необходимо учитывать его особенности и характер, который проявляется уже с пеленок.

«Я после каждого рождения ощущала радость, но еще понимала, что все дети разные, и каждый буквально с пеленок проявляет характер. Поэтому для каждого нужен свой режим, правила, питание», — поделилась артистка в интервью изданию «Антенна-Телесемь» .

С раннего возраста каждый ребенок имеет свои обязанности по дому и понемногу помогает родителям. Старшие дети всегда готовы помочь младшим в решении каких-то вопросов, поскольку мама часто занята на съемках.

По словам Порошиной, она никогда не боялась, что не сможет прокормить или одеть своих детей. Наоборот, она старается приложить максимум усилий, чтобы ни один из пятерых наследников не вырос избалованным или эгоистичным.

Несмотря на большую семью, известная актриса не прекращает работу на телевидении и в театре. Несколько дней назад на Сахалине на сцене Чехов-центра состоялась премьера спектакля «Когда ангелы шутят» с Порошиной в главной роли.