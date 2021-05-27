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27 мая 11:13
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новостей
11:13
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
11:12
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
Все новости

Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей

Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
instagram.com  /  @poroshinamariyamikhaylovna

Москва, 27 мая. Известная российская актриса Мария Порошина считает себя счастливой женщиной, поскольку воспитывает пятерых детей. В интервью звезда рассказала о подходе к каждому ребенку.

Воспитанием каждого наследника артистка занимается индивидуально. Она уверена, что при общении с малышом необходимо учитывать его особенности и характер, который проявляется уже с пеленок.

«Я после каждого рождения ощущала радость, но еще понимала, что все дети разные, и каждый буквально с пеленок проявляет характер. Поэтому для каждого нужен свой режим, правила, питание», — поделилась артистка в интервью изданию «Антенна-Телесемь».

С раннего возраста каждый ребенок имеет свои обязанности по дому и понемногу помогает родителям. Старшие дети всегда готовы помочь младшим в решении каких-то вопросов, поскольку мама часто занята на съемках.

По словам Порошиной, она никогда не боялась, что не сможет прокормить или одеть своих детей. Наоборот, она старается приложить максимум усилий, чтобы ни один из пятерых наследников не вырос избалованным или эгоистичным.

Несмотря на большую семью, известная актриса не прекращает работу на телевидении и в театре. Несколько дней назад на Сахалине на сцене Чехов-центра состоялась премьера спектакля «Когда ангелы шутят» с Порошиной в главной роли.

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дети актриса семья порошина
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