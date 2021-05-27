Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград

Минск, 27 мая. Белорусская авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет рейсы в Калининград. Также отменены рейсы по 11 направлениям в Европе.

«Белавиа» отменяет рейсы в восемь стран с 27 мая по 30 октября 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. Уточняется, что были отменены рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калинград.

Как сообщают представители компании, пассажиры могут изменить дату вылета. Кроме того они могут вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения билета.

Ранее сообщалось, что самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией. Запрещается также использование словацких аэропортов.