Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных

Ереван, 27 мая. Министерство обороны Армении опубликовало список плененных армянских военнослужащих с указанием фамилий.

ВС Азербайджана задержали военнослужащих контрактной службы А. Абгаряна, И. Саркисяна, В. Саркисяна, Б. Оганяна, А. Будояна, В. Рафаэляна, говорится в сообщении военного ведомства.

Утром 27 мая шестеро армян были окружены и взяты в плен азербайджанскими войсками. Ереван заявил, что армяне находились на территории своей воинской части, передает РИА Новости.

Сообщается, что Армения уже начала применять меры по возвращению пленных.