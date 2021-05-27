Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ

Москва, 27 мая. Половина поручений по обеспечению безопасности российских школ после трагедии в Керчи так и не была выполнена.

В прошлом году в Керчи пресекли подготовку терактов в двух образовательных учреждениях. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Задержанные 2003 и 2004 года рождения являлись последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. У задержанных дома обнаружили и изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты.

Ранее ФАС выявила нарушения в предоставлении услуг безопасности в школах Казани в 2017 году. Таким образом еще несколько лет назад УФАС Татарстана предупреждала о несовершенстве системы защиты из-за отсутствия конкуренции.