АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta

Тольятти, 27 мая. Разработчики Lada Vesta вынуждены отказаться от производства этой модели. Как объяснили в АвтоВАЗе, это связано с переходом на новую платформу альянса CMF-B.

Все крупные автопроизводители в настоящее время имеют масштабную архитектуру, позволяющую создавать на ней легковые автомобили разных классов. Однако, как объяснил производитель, платформа Lada B/C не позволяет обеспечить модульного подхода при производстве.

Кроме того, Lada B/C не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. АвтоВАЗ подчеркнул, что доработка Lada B/C заняла бы много времени и потребовала бы глобальных инвестиций, превышающих стоимость перехода на иностранную платформу.

АвтоВАЗ ранее сообщил о планах по внедрению изменений в модельный ряд Lada. Ожидается, что обновленные модели появятся в 2023 году.