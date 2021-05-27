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11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
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Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича

Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
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Боровичи, 27 мая. Очень мало людей в Белоруссии интересуются ситуацией и дальнейшей судьбой блогера Романа Протасевича. Об этом «НьюИнформ» рассказал житель города Боровичи Константин.

По словам Константина, свое мнение относительно оппозиционного блогера Романа Протасевича у белорусов сформировалось еще в период протестных акций в Белоруссии в августе прошлого года. Рассуждая о ситуации в стране в тот период, собеседник отметил, что она стала отправной точкой и моментом истины. Поэтому население смотрит на все происходящее сегодня сквозь призму сформированной в 2020 году позиции.

«События августа не оставили равнодушным никого. Каждый реагировал на них по-своему, я слышал мнения практически всех слоев белорусского общества. Кто-то считает это пропагандистской манипуляцией. Есть те, кто фанатично поддерживает действующего президента Александра Лукашенко. Но самая важная группа, это те, кто относится к нынешнему лидеру критически, но еще более критически рассматривает вариант возможных перемен», — подчеркнул собеседник.

По словам Константина, старшее поколение боится перемен, «им есть, что терять» и другой альтернативы кандидатуре Лукашенко они не видят.

«Некоторые увидели бесперспективность протестов. Их мнение не изменилось, но демонстрировать его они не хотят. При этом кто-то и сейчас по-прежнему готов протестовать, а кто-то изначально решил жить по принципу «моя хата с краю»», — поведал белорус.

Говоря о настроениях в обществе после задержания оппозиционного блогера, Константин называет этот инцидент «важным и обсуждаемым».

«Протасевич — не журналист, а оппозиционный активист. Конкретно за него переживает небольшое количество людей. По крайней мере, из моих знакомых. Большинству просто интересно — чем же закончится история? Последует ли жесткая международная реакция? Вот за этим следят все, кто интересуется политикой», — резюмировал Константин.

Ранее, 23 мая создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске, он летел самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске.

Ранее ФАН писал о том, что вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая ответила на антироссийские выпады президента Польши.

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белоруссия роман протасевич отношение белорусов к политике
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Все новости / Политика / Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
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