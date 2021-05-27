Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича

Боровичи, 27 мая. Очень мало людей в Белоруссии интересуются ситуацией и дальнейшей судьбой блогера Романа Протасевича. Об этом «НьюИнформ» рассказал житель города Боровичи Константин.

По словам Константина, свое мнение относительно оппозиционного блогера Романа Протасевича у белорусов сформировалось еще в период протестных акций в Белоруссии в августе прошлого года. Рассуждая о ситуации в стране в тот период, собеседник отметил, что она стала отправной точкой и моментом истины. Поэтому население смотрит на все происходящее сегодня сквозь призму сформированной в 2020 году позиции.

«События августа не оставили равнодушным никого. Каждый реагировал на них по-своему, я слышал мнения практически всех слоев белорусского общества. Кто-то считает это пропагандистской манипуляцией. Есть те, кто фанатично поддерживает действующего президента Александра Лукашенко. Но самая важная группа, это те, кто относится к нынешнему лидеру критически, но еще более критически рассматривает вариант возможных перемен», — подчеркнул собеседник.

По словам Константина, старшее поколение боится перемен, «им есть, что терять» и другой альтернативы кандидатуре Лукашенко они не видят.

«Некоторые увидели бесперспективность протестов. Их мнение не изменилось, но демонстрировать его они не хотят. При этом кто-то и сейчас по-прежнему готов протестовать, а кто-то изначально решил жить по принципу «моя хата с краю»», — поведал белорус.

Говоря о настроениях в обществе после задержания оппозиционного блогера, Константин называет этот инцидент «важным и обсуждаемым».

«Протасевич — не журналист, а оппозиционный активист. Конкретно за него переживает небольшое количество людей. По крайней мере, из моих знакомых. Большинству просто интересно — чем же закончится история? Последует ли жесткая международная реакция? Вот за этим следят все, кто интересуется политикой», — резюмировал Константин.

Ранее, 23 мая создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске, он летел самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске.

Ранее ФАН писал о том, что вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая ответила на антироссийские выпады президента Польши.