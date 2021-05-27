Российский рынок пополнится двумя новинками от Subaru

Москва, 27 мая. Японский производитель Subaru планирует запустить продажи двух новых моделей на российском рынке в текущем году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Корпорация Subaru представит новое поколение универсала Outback летом текущего года. Управляемость легкового автомобиля хорошо сочетается с вместительностью и проходимостью, а фирменные технические решения делают машину уникальным предложением на рынке, передают «Известия».

Актуальный автомобиль Outback оценивается в 3,049 млн рублей. Стоимость новой модели, вероятно, будет выше. Еще одной новинкой считается обновленный кроссовер Subaru Forester. Модель будет представлена ​​на отечественном рынке в конце текущего года. В настоящее время транспортное средство можно приобрести от 2,469 млн рублей.

Японский производитель Subaru ранее представил автомобилистам версию универсала Outback — Wilderness Edition. Исполнение сконструировано специально для рынков Канады и США.