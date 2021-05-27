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11:09
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Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Представители Ефремова объяснили, о чем просят в кассационной жалобе

  /   Обновлено: 27 мая 2021 11:07
Общество
Представители Ефремова объяснили, о чем просят в кассационной жалобе
Пресс-служба Мосгорсуда

Москва, 27 мая. Адвокаты известного актера Михаила Ефремова нашли способ сократить срок его заключения. Защитники выяснили, что в момент аварии покойный Сергей Захаров не был пристегнут.

В Пресненский суд Москвы поступила кассационная жалоба от представителей осужденного артиста. Юристы Петр Хархорин и Роман Филиппов считают, что во время рассмотрения первой апелляции не были приняты во внимание важные детали.

Вину артиста никто не отрицает, однако, по мнению адвокатов, погибший в смертельном ДТП Захаров отчасти сам был причастен к трагедии. Мужчина во время движения вместо ремня использовал заглушку. То есть, отметили представители Ефремова, будь он пристегнут, велика вероятность, что он бы остался жив.

«Да, работа курьера, безусловно, связана с тем, что нужно постоянно выходить из машины: пристегиваться и отстегиваться, казалось бы, нет смысла. Но в данном случае, произошло то стечение обстоятельств, при котором водитель, к сожалению, не позаботился должным образом о своей безопасности», — объяснил Хархорин в интервью изданию StarHit.

Подобное заявление в конечном счете направлено на снижения срока наказания для Ефремова. Адвокаты будут настаивать на отбывании наказания в колонии поселения.

В пресс-службе Пресненского суда сообщили, что защитники актера просят отменить решение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать материалы на новое апелляционное рассмотрение, сообщает сайт 360tv.ru.

Накануне в Сети появилась информация о прибытии Ефремова в Москву для дачи показаний. Однако в управлении ФСИН не подтвердили сведения об этапировании актера.

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суд актер ефремов апелляция
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Все новости / Общество / Представители Ефремова объяснили, о чем просят в кассационной жалобе
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