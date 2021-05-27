Представители Ефремова объяснили, о чем просят в кассационной жалобе

Москва, 27 мая. Адвокаты известного актера Михаила Ефремова нашли способ сократить срок его заключения. Защитники выяснили, что в момент аварии покойный Сергей Захаров не был пристегнут.

В Пресненский суд Москвы поступила кассационная жалоба от представителей осужденного артиста. Юристы Петр Хархорин и Роман Филиппов считают, что во время рассмотрения первой апелляции не были приняты во внимание важные детали.

Вину артиста никто не отрицает, однако, по мнению адвокатов, погибший в смертельном ДТП Захаров отчасти сам был причастен к трагедии. Мужчина во время движения вместо ремня использовал заглушку. То есть, отметили представители Ефремова, будь он пристегнут, велика вероятность, что он бы остался жив.

«Да, работа курьера, безусловно, связана с тем, что нужно постоянно выходить из машины: пристегиваться и отстегиваться, казалось бы, нет смысла. Но в данном случае, произошло то стечение обстоятельств, при котором водитель, к сожалению, не позаботился должным образом о своей безопасности», — объяснил Хархорин в интервью изданию StarHit.

Подобное заявление в конечном счете направлено на снижения срока наказания для Ефремова. Адвокаты будут настаивать на отбывании наказания в колонии поселения.

В пресс-службе Пресненского суда сообщили, что защитники актера просят отменить решение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать материалы на новое апелляционное рассмотрение, сообщает сайт 360tv.ru.

Накануне в Сети появилась информация о прибытии Ефремова в Москву для дачи показаний. Однако в управлении ФСИН не подтвердили сведения об этапировании актера.