Москва, 27 мая. Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал о характеристиках российского оружия, которое способно поражать цели на земле, в воздухе и на воде.

Решение командования российской армии о поставках в части Западного военного округа (ЗВО) новейших противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Хризантема-С» привлекло внимание СМИ. Так, в материале сетевого издания «Известия» отметили, что солдаты, управляющие данной военной техникой, созданной на базе БМП-3, фактически обладают универсальным инструментарием для эффективного поражения не только укрепленных позиции с бронетехникой противника, но и уничтожения бронированных низколетящих объектов и даже поражения бронекатеров. При этом многоканальная система наведения с автономным радиолокатором позволяет наносить высокоточные удары в условиях любой погоды и времени суток.

В интервью «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов назвал причины таких уникальных возможностей нового ПТРК «Хризантема-С», скрывающиеся в его боеприпасе, от которой не спасает даже динамическая защита, и прицельном комплексе.

«Эта система обеспечивает быстрое поражение бронетехники и обладает многоканальным прицельным комплексом», — заявил Хлопотов.

Эксперт отметил, что изначально часть прицельного комплекса разрабатывалась украинскими партнерами. Однако после конфликта Киева с Москвой проект стал полностью отечественным.

«Комплекс может применяться не только для уничтожения танков, он способен поражать низколетящие воздушные цели, например вертолеты. Все это становится возможным из-за сверхзвуковой скорости полета ракеты», — заявил эксперт, называя причины уникальных возможностей нового ПТРК «Хризантема-С».

Помимо этого, Хлопотов отметил, что унифицирована с БМП-3 ходовая часть, а также ракеты, используемые на вертолетах и БМП, делают ПТРК «Хризантема-С» значительно дешевле и проще в использовании и эксплуатации в войсках. Особое значение это приобретает в условиях реальных боевых действий, когда начинают неизбежно возникать проблемы с логистикой.

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