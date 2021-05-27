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27 мая 11:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Эксперт назвал причины уникальных возможностей нового ПТРК «Хризантема-С»

Армия
Эксперт назвал причины уникальных возможностей нового ПТРК «Хризантема-С»
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 27 мая. Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал о характеристиках российского оружия, которое способно поражать цели на земле, в воздухе и на воде.

Решение командования российской армии о поставках в части Западного военного округа (ЗВО) новейших противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Хризантема-С» привлекло внимание СМИ. Так, в материале сетевого издания «Известия» отметили, что солдаты, управляющие данной военной техникой, созданной на базе БМП-3, фактически обладают универсальным инструментарием для эффективного поражения не только укрепленных позиции с бронетехникой противника, но и уничтожения бронированных низколетящих объектов и даже поражения бронекатеров. При этом многоканальная система наведения с автономным радиолокатором позволяет наносить высокоточные удары в условиях любой погоды и времени суток.

В интервью «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов назвал причины таких уникальных возможностей нового ПТРК «Хризантема-С», скрывающиеся в его боеприпасе, от которой не спасает даже динамическая защита, и прицельном комплексе.

«Эта система обеспечивает быстрое поражение бронетехники и обладает многоканальным прицельным комплексом», — заявил Хлопотов.

Эксперт отметил, что изначально часть прицельного комплекса разрабатывалась украинскими партнерами. Однако после конфликта Киева с Москвой проект стал полностью отечественным.

«Комплекс может применяться не только для уничтожения танков, он способен поражать низколетящие воздушные цели, например вертолеты. Все это становится возможным из-за сверхзвуковой скорости полета ракеты», — заявил эксперт, называя причины уникальных возможностей нового ПТРК «Хризантема-С».

Помимо этого, Хлопотов отметил, что унифицирована с БМП-3 ходовая часть, а также ракеты, используемые на вертолетах и БМП, делают ПТРК «Хризантема-С» значительно дешевле и проще в использовании и эксплуатации в войсках. Особое значение это приобретает в условиях реальных боевых действий, когда начинают неизбежно возникать проблемы с логистикой.

Ранее российский концерн «Калашников» опубликовал «спойлер» к российскому секретному оружию.

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армия вс рф птрк Хризантема
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