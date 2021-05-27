Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца

Калининград, 27 мая. Дело неонатолога Элины Сушкевич и экс-главврача роддома №4 Елены Белой вновь рассмотрят в суде. Оправдательный приговор фигурантам отменили.

Гибель ребенка случилась в роддоме в ноябре 2018 года. Роженица поступила на раннем сроке и родила недоношенного мальчика. Его вес составил 700 граммов. Следствие считало, что сотрудники больницы умышленно решили убить новорожденного.

Из материалов дела следует, что ребенку ввели сульфат магния, от этого он и скончался. Однако в суде это доказать не смогли, поэтому медиков оправдали. После этого Сушкевич и Белая вернулись к работе.

Прокуратура обжаловала приговор. Дело отправили на новое рассмотрение.