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Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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27 мая 11:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
Все новости

Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца

Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Калининград, 27 мая. Дело неонатолога Элины Сушкевич и экс-главврача роддома №4 Елены Белой вновь рассмотрят в суде. Оправдательный приговор фигурантам отменили.

Гибель ребенка случилась в роддоме в ноябре 2018 года. Роженица поступила на раннем сроке и родила недоношенного мальчика. Его вес составил 700 граммов. Следствие считало, что сотрудники больницы умышленно решили убить новорожденного.

Из материалов дела следует, что ребенку ввели сульфат магния, от этого он и скончался. Однако в суде это доказать не смогли, поэтому медиков оправдали. После этого Сушкевич и Белая вернулись к работе.

Прокуратура обжаловала приговор. Дело отправили на новое рассмотрение.

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суд калининград смерть роддом
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Все новости / Происшествия / Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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