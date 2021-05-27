Роскомнадзор не планирует принимать меры в связи с обновлением соглашения WhatsApp

Москва, 27 мая. Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. Как утверждает глава Роскомнадзора Андрей Липов, ведомство не планирует принимать никаких мер.

Обновление пользовательского соглашения WhatsApp не привносит изменения в работу компании с пользовательскими данными. По этой причине Роскомнадзор не будет принимать никаких мер. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов.

«Согласно данным исследования Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ, все, кто пользуется WhatsApp с 2014 года, уже дали согласие на обработку и передачу своих персональных данных в другие сервисы, которые принадлежат этой компании, — Facebook и Instagram. В этом году было просто уточнено соглашение», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что компания Apple может принять меры в отношении мессенджера и удалить его из фирменного магазина приложений. Это связано с нарушением правил платформы.